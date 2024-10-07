В новом полицейском участке Сдерота открыли синагогу "Обитель героев"

В годовщину "черной субботы" в новом полицейском участке Сдерота состоялось открытие синагоги "Мишкан ле-Гиборим" ("Обитель героев") – в память о многочасовых героических боях сотрудников полиции Сдерота с огромным количеством террористов, захвативших полицейский участок.

После длительного боя, в ходе которого погибли многие сотрудники полиции, полицейский участок был подожжен боевиками ХАМАСа. Но уже через пять дней в городе был создан новый полицейский участок, сотрудники которого немедленно приступили к работе.

Синагога "Мишкан ле-Гиборим" призвана увековечить память полицейских, героизм которых спас множество жизней.