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Израиль

В новом полицейском участке Сдерота открыли синагогу "Обитель героев"

время публикации: 07 октября 2024 г., 18:15 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 18:15
В новом полицейском участке Сдерота открыли синагогу "Обитель героев"
Пресс-служба полиции Израиля

В годовщину "черной субботы" в новом полицейском участке Сдерота состоялось открытие синагоги "Мишкан ле-Гиборим" ("Обитель героев") – в память о многочасовых героических боях сотрудников полиции Сдерота с огромным количеством террористов, захвативших полицейский участок.

После длительного боя, в ходе которого погибли многие сотрудники полиции, полицейский участок был подожжен боевиками ХАМАСа. Но уже через пять дней в городе был создан новый полицейский участок, сотрудники которого немедленно приступили к работе.

Синагога "Мишкан ле-Гиборим" призвана увековечить память полицейских, героизм которых спас множество жизней.

Израиль
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