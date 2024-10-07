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Израиль

Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Тель-Авиве, мотоциклист в тяжелом состоянии

время публикации: 07 октября 2024 г., 17:33 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 17:33
Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Тель-Авиве, мотоциклист в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:49 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Ефет в Таль-Авиве, где автомобиль столкнулся с мотоциклом.

В результате аварии мотоциклист, мужчина в возрасте около 30 лет, получил тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали ему неотложную помощь, после чего отвезли в больницу "Вольфсон" в тяжелом и нестабильном состоянии.

Сообщается, что у пострадавшего тяжелая черепно-мозговая травма.

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