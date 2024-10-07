Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Тель-Авиве, мотоциклист в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:49 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Ефет в Таль-Авиве, где автомобиль столкнулся с мотоциклом.

В результате аварии мотоциклист, мужчина в возрасте около 30 лет, получил тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали ему неотложную помощь, после чего отвезли в больницу "Вольфсон" в тяжелом и нестабильном состоянии.

Сообщается, что у пострадавшего тяжелая черепно-мозговая травма.