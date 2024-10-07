Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7.10.2024: операции в Дженине, Туль-Кареме, Хевроне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7.10.2024 действовали в Дженине, в Туль-Кареме, около Шхема (в Тале и Хауаре), в Калькилии, в Хевроне и около Хеврона (в Дуре), в Бейт-Лехеме и Дайэшэ, в лагере Акабат Джабр (на юге Иерихона).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7.10.2024.

Источники в ПА: в Калькилии израильскими военными были задержаны шейх Саид Мэльхэм (один из имамов мечети Аль-Акса) и активистка ХАМАСа Самадж Хиджауи, которая в ноябре 2023 года была освобождена в рамках сделки по освобождению заложников, которых удерживали террористы в Газе. Также по подозрению в терроре были задержаны еще несколько местных жителей.

Источники в ПА: в ходе операции в Дуре, к югу от Хеврона, израильскими военными был убит местный житель Зияд Абу Халиль (ему было около 60 лет). ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.