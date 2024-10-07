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Израиль

Арестован "охотник за цветными металлами", обесточивший десятки дорожных фонарей

время публикации: 07 октября 2024 г., 12:02 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 12:02
Арестован "охотник за цветными металлами", обесточивший десятки дорожных фонарей
Пресс-служба полиции Израиля

Во время праздника Рош а-Шана в полицию поступило сообщение о подозрительном человеке, который что-то делал с фонарным столбом на главном шоссе в Эцба а-Галиль в районе Гешер а-Пкак. Сотрудники полиции не успели задержать подозреваемого, однако они обнаружили, что фонари вдоль дороги обесточены, а провода из них вырезаны и украдены.

В ходе оперативного расследования была установлена личность подозреваемого, им оказался 45-летний житель Хацор а-Глилит. Задержав подозреваемого у него дома, его доставили на допрос, а в доме у подозреваемого был проведен обыск. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили множество наркотиков, золотых монет и золотых слитков, а также наличные на общую сумму более четверти миллиона шекелей.

Следствием также было установлено, что за последние несколько недель подозреваемый обесточил множество фонарей, чем нанес ущерб на сотни тысяч шекелей и поставил под угрозу безопасность участников дорожного движения, как гражданских, так и военнослужащих, действующих в Галилее.

Окружной суд Нацерета продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 8 октября.

Израиль
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