Раненые при обстреле центра Израиля доставлены в больницу

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове доставлены две женщины примерно 30 лет, получившие легкие осколочные обстрелы в результате ракетного обстрела центра Израиля из Газы.

Женщины пострадали на территории регионального совета Сдот Дан. В результате обстрела причинен ущерб.

МАДА передает, что есть и другие пострадавшие, получившие легкие травмы по пути в укрытия, а также несколько человек, которые нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.