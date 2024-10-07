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Израиль

Раненые при обстреле центра Израиля доставлены в больницу

время публикации: 07 октября 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 11:48
Раненые при обстреле центра Израиля доставлены в больницу
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове доставлены две женщины примерно 30 лет, получившие легкие осколочные обстрелы в результате ракетного обстрела центра Израиля из Газы.

Женщины пострадали на территории регионального совета Сдот Дан. В результате обстрела причинен ущерб.

МАДА передает, что есть и другие пострадавшие, получившие легкие травмы по пути в укрытия, а также несколько человек, которые нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.

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