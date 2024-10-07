Управление тылом смягчило инструкции для части населенных пунктов Галилеи и Голан

Управление тылом сообщило, что по итогам совещания по оценке ситуации было принято решение о смягчении инструкций для жителей Нижней Галилеи, населенных пунктов на юге Голанских высот, центральной части Галилеи и в части населенных пунктов Нижней Галилеи. В указанных районах разрешена работа учебных заведений, где есть возможность добраться до защищенного пространства в установленное время.

Голанские высоты (север), линия фронта, Южные Голаны, Верхняя Галиля, Центральная Галилея:

– Образовательные учреждения закрыты.

– Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 50 человек на открытой местности и до 250 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Нижняя Галилея, Южные Голаны (региональный совет Эмек А-Ярден), Центральная Галилея, А-Мифрац, А-Кармель (населенные пункты Дальят аль-Кармель, Исфия), Вади Ара (район Мегидо, Йокнеам Илит) :

– Можно проводить обучение в образовательных учреждениях, где есть возможность добраться до защищенного пространства в установленное время.

– Предприятия и учреждения – работа разрешена в помещении и там, откуда можно добраться до защищенного пространства в установленное время.

– Собрания и услуги – на открытой местности до 60 человек, в помещении – до 300 человек. Пляжи закрыты.

А-Кармель, Вади-Ара, Менаше, Самария, Шарон, Дан, Яркон, Шфела, Отеф Аза (за исключением населенных пунктов: Натив а-Асара, Яд Мордехай, Зиким, Кармия, Эрез, Нир Ам, Сдерот, Ибим, Гавим, Ор а-Нер, Мифласим, Кфар Аза, Саад, Алумим, Беэри, Реим, Маген, Нирим, Керем Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша)

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Собрания до 2000 человек на открытой местности и в помещениях (за исключением населенных пунктов, перечисленных выше).

Все остальные районы Израиля

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Запрета на посещение пляжей нет.