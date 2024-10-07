В бою на границе с Ливаном погиб израильский военнослужащий
время публикации: 07 октября 2024 г., 05:58 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 06:05
Разрешено к публикации: в бою на ливанской границе погиб старшина резерва Итай Азулай, 25 лет, из Оранита, боец 5515-го особого транспортного подразделения "Йехидат а-Ниюд".
В том же бою еще двое бойцов этого подразделения были тяжело ранены.
С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 348 военнослужащих.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 728 военнослужащих ЦАХАЛа.