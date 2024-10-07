Остин и Галант побеседовали о прекращении огня в Газе и безопасности Израиля

Министр обороны США Ллойд Остин побеседовал с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

В ходе беседы Остин повторил, что США "верны своим обязательствам по обеспечению безопасности Израиля" и одновременно продолжают стремиться к прекращению огня в секторе Газы.

"Присутствие США в регионе остается достаточно внушительным для того, чтобы обеспечить безопасность американских граждан, предоставить союзникам разведывательную информацию и являться сдерживающим фактором", – добавил Остин.

Главы оборонных ведомств еще раз подчеркнули необходимость не позволить Ирану воспользоваться ситуацией для расширения конфликта.

8 октября министр обороны Израиля отправится с коротким визитом в США, где встретится с Остином и некоторыми другими представителями администрации. Предполагается, что в центре внимания будет обсуждение возможных шагов Израиля в ответ на ракетный обстрел из Ирана.

Накануне сообщалось, что Белый дом предложил Израилю "пакет компенсаций", если он воздержится от атаки на "некоторые объекты" на территории Ирана.

По информации телеканала, консультации между Вашингтоном и Иерусалимом начались сразу после ракетного удара, нанесенного Ираном по Израилю на прошлой неделе. Представители Белого дома пообещали Израилю "широкую дипломатическую поддержку и дополнительную военную помощь", если он проявит сдержанность.

Новостная служба "Кан" цитирует источник в Иерусалиме, который сказал: "Мы считаемся с США и всегда готовы выслушать нашего союзника. Но мы сделаем все необходимое для защиты граждан Израиля".