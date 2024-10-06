"Кан-11": США предложили Израилю "компенсацию", если "ответный удар" по Ирану будет ограниченным

Корреспондент телеканала "Кан-11" Амихай Штайн в вечернем выпуске новостей сообщил, что Белый дом предложил Израилю "пакет компенсаций", если он воздержится при нанесении ответного удара по Ирану атаковать "некоторые объекты" на его территории.

По информации телеканала, обсуждения между Вашингтоном и Иерусалимом начались сразу после ракетного удара, нанесенного Ираном по Израилю на прошлой неделе. Представители Белого дома пообещали Израилю, если он проявит сдержанность, широкую дипломатическую поддержку и дополнительную военную помощь.

Новостная служба "Кан" цитирует источник в Иерусалиме, который сказал: "Мы считаемся с США и всегда готовы выслушать нашего союзника. Но вместе с этим, мы сделаем все необходимое для защиты граждан Израиля".