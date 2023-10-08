Второй день войны с ХАМАСом. Хронология событий

Воскресенье, 8 октября 2023 года, второй день войны Израиля с ХАМАСом. ЦАХАЛ именует эту военную операцию "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы".

В течение первого дня войны террористы захватили десятки израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы. По данным "Кан", не менее 300 человек были убиты в результате нападений террористов и ракетных обстрелов. Минздрав Израиля сообщает: около 1600 получили ранения и травмы.

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Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

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Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

В течение первого дня войны ХАМАС выпустил по израильской территории, по разным данным, от 3000 до 5000 ракет. Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля.

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ЦАХАЛ наносит интенсивные ответные удары по целям в секторе Газы.

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Минздрав Газы сообщает о примерно 250 убитых в первый день войны и около 2000 раненых.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Продолжается операция по нейтрализации террористов в Сдероте.

Идут бои в поселках около границы Газы. В Беэри террористы захватили заложников и удерживают их в столовой. В Кфар-Азе идет перестрелка с террористами, которые ранее убили мирных жителей.

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В больнице "Барзилай" (Ашкелон) не менее 320 пострадавших, в больнице "Сорока" (Беэр-Шева) – около 620. Сотни раненых распределены по больницам в центре страны.

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Террористы продолжают обстреливать ракетами Сдерот и другие населенные пункты, расположенные в 10-15 км от границы с сектором Газы.