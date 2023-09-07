Культурное сотрудничество Израиля и России. Новый опрос NEWSru.co.il

6 сентября министр культуры РФ Ольга Любимова и посол Израиля в РФ Александр Бен Цви подписали соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Эта новость еще несколько лет назад не вызвала бы интереса в Израиле, но во время войны, которую более полутора лет ведет армия РФ в Украине, когда Россия находится под международными санкциями, это сообщение широко обсуждается в израильских СМИ и соцсетях.

Договор был подписан на фоне продолжающейся в Израиле общественной дискуссии по поводу допустимости эксплуатации российскими кинематографистами и театральными деятелями еврейской темы и темы Холокоста в частности в период, когда власти РФ ведут захватническую войну против Украины.

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Менее двух недель назад были отменены гастроли в Израиле московского театра "Ленком", который собирался в октябре привезти в еврейское государство спектакль "Поминальная молитва" по Шолом-Алейхему. Гастроли не состоялись из-за широкого протеста, поднятого в связи с тем, что руководство театра "Ленком" и ряд ведущих артистов, задействованных в спектакле, открыто поддерживают войну против Украины.

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Ранее неоднозначную реакцию вызвал прокат в Израиле фильма "Праведник" (режиссер Сергей Урсуляк), в котором представлена киноверсия истории о спасении в 1942 году сотен евреев советским офицером Николаем Кисилевым, признанным в Израиле Праведником мира. Многие сочли, что прокат подобного фильма в период, когда российские войска ведут войну против Украины, неуместен.

Тем временем в России начался прокат фильма "Свидетель" (режиссер Давид Дадунашвили), где вновь эксплуатируется еврейская тема и от лица выдуманного персонажа – скрипача Даниэля Коэна – рассказывается о "зверствах украинских националистов" во время нынешней войны. Сведений о намерении попытаться осуществить прокат этого фильма в Израиле пока не поступало.

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Многие в Израиле сегодня задаются вопросом: какое именно кино собираются снимать совместно министерства культуры Израиля и России?

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Сегодня российские творческие коллективы, получающие государственное финансирование, не могут гастролировать в Америке, Европе, Австралии – невозможен там и прокат современной российской кинопродукции. Однако в Израиле попытки проведения подобных гастролей продолжаются и современное российское кино время от времени выходит на экраны.

Редакция NEWSru.co.il хочет узнать мнение наших читателей о культурном сотрудничестве Израиля и России на фоне продолжающейся кровопролитной войны в Украине.

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Внимание: опрос предназначен исключительно для израильтян.

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Культурное сотрудничество Израиля и России. Принять участие в опросе

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