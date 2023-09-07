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    В Израиле

    БАГАЦ отклонил требование Ротмана отстранить Хайют от рассмотрения "принципа неприемлемости"

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    БАГАЦ отклонил требование Ротмана отстранить Хайют от рассмотрения
    Yonatan Sindel/Flash90

    Заместитель председателя Верховного суда Израиля Узи Фогельман отклонил требование депутата Кнессета и председателя парламентской комиссии по законодательству Симхи Ротмана исключить председателя БАГАЦ Эстер Хайют из коллегии судей, которая будет рассматривать иски против закона об ограничении принципа крайней неприемлемости (принципа разумности). Ротман обратился в суд после того, как сама Эстер Хайют приняла решение участвовать в этом суде.

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    В своем иске Ротман указывал, что Эстер Хайют в начале года публично критиковала юридическую реформу. По мнению Ротмана, после этого Хайют не сможет обсуждать этот вопрос "с открытым сердцем" и непредвзято. В ответ судья Фогельман в своем решении написал, что Хайют критиковала юридическую реформу в целом, а не отдельные ее законы. Следовательно, из ее слов нельзя узнать, что она думает по поводу законности того или иного пункта. Кроме того, касаясь принципа разумности, Эстер Хайют говорила о принципиальном значении этого понятия. И, как указывает судья Фольгман, предстоящее обсуждение в суде будет проходить в другом ракурсе.

    На прошлой неделе СМИ сообщали, что Симха Ротман намерен просить об отстранении Эстер Хайют. Как сообщал корреспондент "Кан" Авишай Гринцайг, Ротман хотел, чтобы соответствующая просьба была подана юридическим советником Кнессета Сагит Афик от парламента, но от этого плана он отказался и решил, что сам подаст просьбу и сам будет отстаивать в суде необходимость закона в его нынешних формулировках. В письме к Сагит Афик он написал, что не сомневается в том, что она достаточно компетентна и могла бы успешно представлять Кнессет в суде. Но, как ответчик по искам, он считает себя обязанным аргументировать свою позицию в суде.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Сентября 2023
    Симха Ротман намерен добиваться отстранения Эстер Хайют от рассмотрения "принципа неприемлемости"
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