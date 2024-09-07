ЦАХАЛ: возле поселения Эли была предпринята попытка автомобильного теракта
время публикации: 07 сентября 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 12:10
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что столкновение автомобиля с палестинскими номерными знаками с полицейской машиной на трассе 60 в районе поселения Эли (Самария) было попыткой теракта.
Пострадавших в результате происшествия нет.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, террорист, находившийся за рулем палестинского автомобиля, прибавил скорость, стремясь протаранить полицейскую машину. Он был задержан.
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