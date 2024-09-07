Источники в Газе сообщают о погибших в результате удара ВВС ЦАХАЛа по школе "Амро Ибн Эль-Аас"

Палестинские СМИ сообщают о не менее чем трех погибших и десятках раненых в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по территории бывшей школы "Амро Ибн Эль-Аас" (север сектора Газы). При этом СМИ пока не сообщают, были ли погибшие боевиками ХАМАСа.

Помещение школы использовалось террористами как командный пункт для организации терактов, направленных против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Операция планировалась ЦАХАЛом таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб, который мог быть причинен гражданскому населению Газы.