Источники в Газе сообщают о погибших в результате удара ВВС ЦАХАЛа по школе "Амро Ибн Эль-Аас"
время публикации: 07 сентября 2024 г., 16:27 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 16:48
Палестинские СМИ сообщают о не менее чем трех погибших и десятках раненых в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по территории бывшей школы "Амро Ибн Эль-Аас" (север сектора Газы). При этом СМИ пока не сообщают, были ли погибшие боевиками ХАМАСа.
Помещение школы использовалось террористами как командный пункт для организации терактов, направленных против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.
Операция планировалась ЦАХАЛом таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб, который мог быть причинен гражданскому населению Газы.