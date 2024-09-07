ВВС ЦАХАЛа атаковали группу террористов ХАМАСа на территории бывшей школы "Амро Ибн Эль-Аас"

ВВС ЦАХАЛа, действуя совместно с общей службой безопасности, военной разведкой и Южным командованием, атаковали группу террористов ХАМАСа на территории бывшей школы "Амро Ибн Эль-Аас" (север сектора Газы).

Помещение школы использовалось террористами как командный пункт для организации терактов, направленных против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Операция планировалась ЦАХАЛом таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб, который мог быть причинен гражданскому населению Газы.