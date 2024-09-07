x
07 сентября 2024
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 сентября 2024
|
07 сентября 2024
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7 сентября: операции около Шхема, Туль-Карема, Калькилии

время публикации: 07 сентября 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 07:08
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7 сентября: операции около Шхема, Туль-Карема, Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 сентября действовали около Шхема (в Байте, Кусине, Себастии), около Туль-Карема (в Кафр Зибаде, Кафр Джабале, Кафр Абуше), около Калькилии (в Джайусе, Бака аль-Хатабе), около Рамаллы (в Бейтунии, Ат-Тире, Будрусе, Джалазуне), около Хеврона (в Рафате, Ас-Саму), около Иерихона.

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 сентября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 сентября 2024

337-й день войны в Израиле: в Газе атакован штаб ХАМАСа. Хронология событий