Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 7 сентября: операции около Шхема, Туль-Карема, Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 7 сентября действовали около Шхема (в Байте, Кусине, Себастии), около Туль-Карема (в Кафр Зибаде, Кафр Джабале, Кафр Абуше), около Калькилии (в Джайусе, Бака аль-Хатабе), около Рамаллы (в Бейтунии, Ат-Тире, Будрусе, Джалазуне), около Хеврона (в Рафате, Ас-Саму), около Иерихона.

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 7 сентября.