337-й день войны в Израиле: в Газе атакован штаб ХАМАСа. Хронология событий

Суббота, 7 сентября 2024 года, 336-й день войны "Железные мечи", которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, начиная с 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, уничтожая инфраструктуру ХАМАСа и ликвидируя боевиков. Армия Израиля наносит удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Операции в Иудее и Самарии.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 07.09.2024

07:00

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 7 сентября израильские ВВС атаковали пусковую установку "Хизбаллы" в районе Яатар на юге Ливана. Зафиксировано точное поражение цели.

Тревога "Цева адом" была слышна в Рош а-Никра, на северо-западной границе Израиля. Вскоре тревога была слышна в Бецет и промзоне Ахзив. ЦАХАЛ заявил, что тревога была ложной.

06:00

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель в районе Ад-Дауа, к северу от Нусейрата, в центре сектора.

В районе Сде Мирон и Матат в Верхней Галилее была слышна тревога "Цева адом". ЦАХАЛ сообщает, что были зафиксированы пуски около 30 ракет. Утверждается, что все ракеты упали на открытой местности, пострадавших нет.

05:00

Источники в Газе: вертолеты ЦАХАЛа обстреляли цели в Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа.

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

Источники в Газе: вертолеты ЦАХАЛа обстреливают цели в восточной части города Газа.

04:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Джайусе, к северу от Калькилии.

03:00

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по цели на втором этаже Башни Хамам в Аль-Бурейдже, в центре сектора. Есть убитые и раненые.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в деревни Кафр Зибад и Кафр Джабаль, к югу от Туль-Карема.

Источники в Газе: силы ЦАХАЛа действуют в Нусейрате, в центре сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Кафр Абуш, к югу от Туль-Карема.

02:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Бейтунию, к западу от Рамаллы. Происходят столкновения. Военные применяют газовые гранаты. Ранен местный житель.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Рафате, к югу от Хеврона. Конфискован автомобиль.

Источники в ПА: израильские военные в Бака аль-Хатабе, к востоку от Калькилии, действуют в доме террориста, убившего несколько недель назад в промзоне Бар-Он жителя Кдумим Гидеона Пери. Ранее этот дом был размечен для разрушения. Происходят столкновения с местными жителями.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Ат-Тиру, в пригороде Рамаллы.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Ас-Саму, к югу от Хеврона. Проводятся обыски. Конфискованы автомобили.

01:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Будрус, к западу от Рамаллы.

Источники в ПА: около Иерихона израильскими военными задержан подозреваемый.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Аль-Джарауи в районе Ан-Наср, в западной части города Газа. Есть убитые и раненые.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Байте, к югу от Шхема.

00:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Кусин, к западу от Шхема.

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по цели на открытой местности на западе Нусейрата, в центре сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют около Джалазуна, к северу от Рамаллы.

Источники в Газе сообщают об еще одном авиаударе ЦАХАЛа по цели на северо-западе Нусейрата, в центре сектора.

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Шхадэ в западной части Нусейрата, в центре сектора. Не менее пяти убитых.

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удары по целям в районе Джабалия ан-Назла, на севере сектора.

ЦАХАЛ сообщил, что был нанесен авиаудар на севере Газы по штабу террористической организации ХАМАС на территории, где ранее располагалась школа "Халима Саадия". ЦАХАЛ подчеркивает, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению. Источники в ПА сообщают о не менее восьми убитых в результате удара по школе "Хаима Саадия" в Джабалии.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Себастии, к северо-западу от Шхема. Военные применяют газовые гранаты.

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Последний сигнал тревоги около границы сектора Газы был зафиксирован 5 сентября около 8 утра (сигнал тревоги был ложным, последний ракетный обстрел из Газы был осуществлен 29 августа в 08:31). Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – 6 сентября в 19:17. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на 1 сентября 2024 года 101 заложник находится в плену у ХАМАСа в Газе: 97 заложников с 7 октября 2023 года и 4 заложника с 2014 года (84 мужчины и 14 женщин, в их числе двое детей младше 5 лет). Их них – 39 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Голдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году).

Освобождены/спасены/найдены мертвыми 154 человека: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников. 27 августа был спасен еще один заложник. 31 августа были найдены тела шести убитых заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле около 1700 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 15000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли около 340 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы или взяты в плен около 14000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели более 430 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и боевиков-суннитов в Ливане). В Газе, Ливане, Иране ликвидированы многие лидеры террористических организаций.

С начала войны из сектора Газы были запущены около 10000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Около 7000 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Из Сирии были выпущены десятки ракет. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии – в Иудее и Самарии – были задержаны около 5000 подозреваемых в терроре, около 2000 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии. 1 апреля был нанесен удар по зданию "консульства" Ирана в Дамаске, убиты высокопоставленные офицеры КСИР. Осуществлены ликвидации лидеров террористов в Бейруте. 31 июля в Тегеране был уничтожен глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя (Израиль не брал на себя ответственность за эту операцию).

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о примерно 41000 убитых с начала войны и более 94000 раненых. По данным минздрава Палестинской автономии, признаваемым как достоверные ООН, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди (от 60 и старше).

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Начинаются поставки помощи морским путем.

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим". Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля 2024 года Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.

20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде (Йемен) в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов.

25 августа 2024 года ЦАХАЛ превентивно атаковал объекты "Хизбаллы" в Ливане. Предполагалось, что начался новый раунд противостояния с "Хизбаллой". Однако ответ "Хизбаллы" не причинил значительного ущерба. Масштабы войны на севере остались прежними.