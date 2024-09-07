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Прогноз погоды в Израиле на 7 сентября: среднесезонная температура, переменная облачность

время публикации: 07 сентября 2024 г., 05:22 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 05:37
Прогноз погоды в Израиле на 7 сентября: среднесезонная температура, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 7 сентября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 29-38, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 22-33, на побережье Мертвого моря – 27-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-34, на Голанских высотах – 22-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье-вторник – без существенных изменений.

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