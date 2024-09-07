Полиция: теракт в Самарии пытался совершить 42-летний палестинский араб

Пресс-служба полиции сообщила, что после оценки ситуации, проведенной на месте, где была осуществлена попытка автомобильного теракта, следствие подтвердило первоначальные выводы.

Водитель автомашины с палестинскими номерными знаками попытался осуществить теракт, протаранив полицейский джип. Пострадавших нет.

Террорист, 42-летний араб, арестован полицией и передан силам безопасности для допроса.