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Израиль

Полиция: теракт в Самарии пытался совершить 42-летний палестинский араб

время публикации: 07 сентября 2024 г., 15:04 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 15:23
Полиция: теракт в Самарии пытался совершить 42-летний палестинский араб
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщила, что после оценки ситуации, проведенной на месте, где была осуществлена попытка автомобильного теракта, следствие подтвердило первоначальные выводы.

Водитель автомашины с палестинскими номерными знаками попытался осуществить теракт, протаранив полицейский джип. Пострадавших нет.

Террорист, 42-летний араб, арестован полицией и передан силам безопасности для допроса.

Израиль
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