ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой ракетной установке, из которой "Хизбалла" обстреляла Цфат
время публикации: 07 сентября 2024 г., 20:50 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 20:50
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой ракетной установке, из которой террористы "Хизбаллы" ранее обстреляли Цфат. Установка находилась в районе Инта в южном Ливане.
Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа атаковали огневые позиции противника в районах Аль-Адиса, Ан-Накура, Абу-Шеш и Тир-Харфа.
После сигналов воздушной тревоги, прозвучавших в период с 19:20 до 19:29 в Верхней Галилее, было обнаружено несколько дронов, пересекших границу с Ливаном. Несколько из них упали на незастроенной территории. Пострадавших нет.