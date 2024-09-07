ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой ракетной установке, из которой "Хизбалла" обстреляла Цфат

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой ракетной установке, из которой террористы "Хизбаллы" ранее обстреляли Цфат. Установка находилась в районе Инта в южном Ливане.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа атаковали огневые позиции противника в районах Аль-Адиса, Ан-Накура, Абу-Шеш и Тир-Харфа.

После сигналов воздушной тревоги, прозвучавших в период с 19:20 до 19:29 в Верхней Галилее, было обнаружено несколько дронов, пересекших границу с Ливаном. Несколько из них упали на незастроенной территории. Пострадавших нет.