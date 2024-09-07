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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой ракетной установке, из которой "Хизбалла" обстреляла Цфат

время публикации: 07 сентября 2024 г., 20:50 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 20:50
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой ракетной установке, из которой "Хизбалла" обстреляла Цфат
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой ракетной установке, из которой террористы "Хизбаллы" ранее обстреляли Цфат. Установка находилась в районе Инта в южном Ливане.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа атаковали огневые позиции противника в районах Аль-Адиса, Ан-Накура, Абу-Шеш и Тир-Харфа.

После сигналов воздушной тревоги, прозвучавших в период с 19:20 до 19:29 в Верхней Галилее, было обнаружено несколько дронов, пересекших границу с Ливаном. Несколько из них упали на незастроенной территории. Пострадавших нет.

Израиль
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