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    В Израиле

    Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Сирии

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    Basel Awidat/Flash90

    Вечером в субботу, 8 апреля, сигналы тревоги "Цева адом" были слышны в поселке Мейцар на Голанских высотах, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

    Неофициальные сирийские источники заявили, что из Сирии по израильской территории было выпущено несколько ракет.

    ЦАХАЛ подтверждает, что был зафиксирован пуск трех ракет с территории Сирии. При этом только одна из них упала на израильской территории, на открытой местности на юге Голанских высот, не причинив ущерба. Две другие ракеты упали на сирийской и иорданской территориях. Поскольку угрозы населенным пунктам и каким-либо объектам не было, система ПРО "Железный купол" для перехвата ракет не задействовалась, заявляют военные.

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    Вскоре поступила информация о том, что ЦАХАЛ нанес удары по целям в Кунейтре (территория Сирии), откуда были осуществлены пуски ракет по израильской территории. Сообщается также, что артиллерия ЦАХАЛа нанесла удар по цели на юго-западе сирийской провинции Дараа.

    Напомним, что 6 апреля израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Ливана. Тогда были выпущены десятки ракет. Некоторые ракеты были перехвачены системой ПРО, несколько разорвались на территории Израиля, причинив ущерб. В ответ были нанесены удары по местам, откуда производились запуски ракет.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 6 Апреля 2023
    Праздник Песах под ракетами: север Израиля подвергся обстрелу с территории Ливана. Фоторепортаж
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