Скончался Глава Всеизраильского союза ветеранов Авраам Гринзайд

На 99-м году жизни скончался Глава Всеизраильского союза ветеранов и борцов с нацистами Авраам Гринзайд. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook депутат Кнессета Евгений Сова, заслуженно назвавший Гринзайда человеком-легендой.

"Авраам был примером мужественного еврейского воина, одним из полутора миллионов евреев, сражавшихся на полях Второй мировой войны. Был награжден медалью за отвагу. Мои соболезнования его внукам и правнукам. Да будет благословенна его память", – написал Сова.

Гринзайд родился в местечке Згурица в Бессарабии в 1926 году. С началом Великой отечественной войны был эвакуировался в Узбекистан. В Красной Армии с 1943 года. Награжден Орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги".

После демобилизации окончил педагогический техникум, был на преподавательской работе. В 1990 году репатриировался в Израиль, поселился в Реховоте.

Похороны Авраама Гринзайда пройдут в 18:00 на кладбище Реховота.