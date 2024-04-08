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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал ракетные установки в Хан-Юнисе, спрятанные в лагере беженцев. Видео

время публикации: 08 апреля 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 09:05
ЦАХАЛ ликвидировал ракетные установки в Хан-Юнисе, спрятанные в лагере беженцев. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ ликвидировал ракетные установки в Хан-Юнисе, спрятанные в лагере беженцев. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ ликвидировал ракетные установки в Хан-Юнисе, спрятанные в лагере беженцев. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
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ЦАХАЛ опубликовал видео и снимки, на которых показано, что террористы ХАМАСа использовали для обстрела израильской территории ракетные установки, спрятанные рядом с палатками беженцев в Хан-Юнисе.

На видео показано, как после удара ракеты ХАМАСа разлетаются в разные стороны (они могли причинить вред мирным гражданам).

Были уничтожены три стартовые площадки террористов в указанном районе. Эти пусковые установки использовались боевиками ХАМАСа для обстрелов израильской территории около южной границы сектора Газы.

"Перед атакой ЦАХАЛ обеспечил эвакуацию жителей данного района и точечно атаковал пусковые установки, не причинив вреда тем, кто не был причастен", – отмечается в сообщении армейской пресс-службы.

"Это еще один яркий пример циничного и систематического использования террористической организацией ХАМАС гуманитарных объектов и территорий в террористических целях, при этом гражданское население используется в качестве живого щита", – заявляет ЦАХАЛ.

В сообщении отмечается, что вечером 7 апреля были зафиксированы падения на израильской территории трех ракет, выпущенных из района Хан-Юниса. Вскоре после обстрела ВВС ЦАХАЛа атаковали стартовую позицию, с которой был осуществлен этот обстрел, а также другие террористические объекты, находившиеся поблизости.

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