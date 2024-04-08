В ДТП на перекрестке Хелец один человек погиб и четверо получили травмы

На перекрестке Хелец, в округе Лахиш, произошла авария с участием трех транспортных средств. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) скончался от полученных травм на месте.

Еще четыре человека получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу "Барзилай". Среди пострадавших: мужчина примерно 45 лет, восьмимесячный ребенок, мужчина и женщина примерно 25 лет.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.