x
08 апреля 2024
|
последняя новость: 23:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 апреля 2024
|
08 апреля 2024
|
последняя новость: 23:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В ДТП на перекрестке Хелец один человек погиб и четверо получили травмы

время публикации: 08 апреля 2024 г., 20:02 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 20:02
В ДТП на перекрестке Хелец один человек погиб и четверо получили травмы
Пресс-служба МАДА

На перекрестке Хелец, в округе Лахиш, произошла авария с участием трех транспортных средств. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) скончался от полученных травм на месте.

Еще четыре человека получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу "Барзилай". Среди пострадавших: мужчина примерно 45 лет, восьмимесячный ребенок, мужчина и женщина примерно 25 лет.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2024

На 55-й трассе произошла авария с участием пяти транспортных средств
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2024

В результате ДТП возле Гедеры пострадали три человека
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2024

В Ашдоде столкнулись автомобиль и автобус: шесть пострадавших, мать и дочь в тяжелом состоянии