Уровень алкоголя в крови водителя, сбившего демонстрантов в Тель-Авиве, был выше нормы

52-летний футбольный тренер Хаим Сироткин, задержанный полицией после наезда на пятерых демонстрантов в Тель-Авиве, в момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом написал сайт "Мако".

"Мако" пишет, что в момент задержания Сироткин подозревался совершении действий, создавших угрозу для жизни людей на проезжей части, но во время заседания суда, на котором рассматривалась просьба полиции о продлении срока его содержания под стражей, выяснилось, что пункт обвинения будет ужесточен. Судья Авиталь Амсалем сообщила, что в крови подозреваемого содержание алкоголя было выше допустимой нормы.

Решением суда водитель переведен под домашний арест до четверга, 11 апреля.

Сироткин продолжает утверждать, что наезд не был преднамеренным. По его версии, "нога застряла на педали газа" его электромобиля, и он сделал все от него зависящее, чтобы избежать наезда на протестующих. При этом следствие утверждает, что эксперты проверили автомобиль и не выявили в нем неисправностей.

Наезд был совершен вечером 6 апреля на перекрестке улиц Шауль а-Мелех и Менахем Бегин, где проходила антиправительственная демонстрация. Водитель сбил пятерых демонстрантов и продолжил движение. Одна из пострадавших, женщина в возрасте около 50 лет, получила травму средней степени тяжести, еще четыре человека пострадали легко.