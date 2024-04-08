ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в деревнях Кафр-Шуба и Аль-Адейсэ, на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение дня самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по военным строениям, ракетным установкам и объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Кафр-Шуба, на юге Ливана.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа разрушили в деревне Аль-Адайсэ строение, использовавшееся в военных целях "Хизбаллой", когда в нем находились террористы.

Военные сообщили, что ранее 8 апреля силы ПВО перехватили в районе Метулы воздушную цель, вошедшую в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана.

Вечером 8 апреля был зафиксирован запуск нескольких ракет из Ливана в сторону населенных пунктов Западной Галилеи и горы Дов, часть ракет упали на территории Ливана, другие – на незастроенной местности. В результате обстрела не было раненых или пострадавших.