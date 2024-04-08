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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане "бригадного генерала" спецназа "Радуан". Видео

время публикации: 08 апреля 2024 г., 09:21 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 09:53
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане "бригадного генерала" спецназа "Радуан". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа/Соцсети

ЦАХАЛ подтвердил, что израильские ВВС в ночь на 8 апреля ликвидировали в южном Ливане командира подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы") Али Ахмада Хасина ("Аббаса Джафара").

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что Хасин был причастен ко множеству обстрелов израильской территории, планировал и осуществлял террористические атаки. Он имел звание, эквивалентное бригадному генералу в армии, отвечал за планирование и реализацию террористических атак из района хребта Рамим (где и был уничтожен).

Помимо Хасина были ликвидированы двое его подчиненных, заявляет ЦАХАЛ.

В ночь на 8 апреля ливанские источники сообщали: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Ас-Султанийя, на юге Ливана (в 15 км от границы Израиля). Отмечалось, что по этому району удары были нанесены впервые с начала войны. Позже стало известно, что в результате удара ЦАХАЛа были убиты три человека, в их числе командир подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы") Али Ахмад Хасин ("Аббас Джафар").

"Хизбалла" официально подтвердила ликвидацию Али Ахмада Хасина ("Аббаса Джафара").

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