ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане "бригадного генерала" спецназа "Радуан". Видео

ЦАХАЛ подтвердил, что израильские ВВС в ночь на 8 апреля ликвидировали в южном Ливане командира подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы") Али Ахмада Хасина ("Аббаса Джафара").

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что Хасин был причастен ко множеству обстрелов израильской территории, планировал и осуществлял террористические атаки. Он имел звание, эквивалентное бригадному генералу в армии, отвечал за планирование и реализацию террористических атак из района хребта Рамим (где и был уничтожен).

Помимо Хасина были ликвидированы двое его подчиненных, заявляет ЦАХАЛ.

В ночь на 8 апреля ливанские источники сообщали: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Ас-Султанийя, на юге Ливана (в 15 км от границы Израиля). Отмечалось, что по этому району удары были нанесены впервые с начала войны. Позже стало известно, что в результате удара ЦАХАЛа были убиты три человека, в их числе командир подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы") Али Ахмад Хасин ("Аббас Джафар").

"Хизбалла" официально подтвердила ликвидацию Али Ахмада Хасина ("Аббаса Джафара").