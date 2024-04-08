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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 11 подозреваемых

время публикации: 08 апреля 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 11:09
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 11 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

8 апреля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 11 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Аль-Муайире, Анате, Аль-Аррубе, Дуре. Конфискованы оружие и боеприпасы, а также деньги, предназначенные для финансирования террора.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3700 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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