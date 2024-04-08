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Силы ЦАХАЛа в ночь на 8 апреля действовали в районах Шхема, Туль-Карема, Калькилии, Рамаллы, Хеврона

время публикации: 08 апреля 2024 г., 06:50 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 06:56
Силы ЦАХАЛа в ночь на 8 апреля действовали в районах Шхема, Туль-Карема, Калькилии, Рамаллы, Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 апреля действовали в Шхеме (в Балате, операция продолжается) и около Шхема (в Байте), в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Атиле), около Калькилии (в Джайусе, Аззуне), около Рамаллы (в Аль-Мугаире), около Хеврона (в Аль-Аррубе, Дуре, Ас-Саму), а также в лагере Айн-Султан в Иерихоне.

Происходили столкновения. Поступали сообщения о пострадавших с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 апреля.

Пограничная полиция действовала в районе Рас Хамис, на северо-востоке Иерусалима.

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