x
08 апреля 2024
|
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 апреля 2024
|
08 апреля 2024
|
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бен-Гвир предупредил Нетаниягу об "утрате мандата"

время публикации: 08 апреля 2024 г., 10:49 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 10:50
Бен-Гвир предупредил Нетаниягу об "утрате мандата"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал заявление по поводу последних событий в ходе войны в Газе.

"Если премьер-министр Биньямин Нетаниягу примет решение закончить войну без широкомасштабной операции в Рафахе с целью достижения победы, у него не будет более мандата оставаться на посту премьер-министра", – заявил Бен-Гвир.

Заявление опубликовано на фоне вывода сил ЦАХАЛа из Хан-Юниса и публикаций о прогрессе на переговорах по сделке, в рамках которой Израиль согласится на прекращение огня.

Это первое заявление представителей правого фланга коалиции после публикаций об отводе сил ЦАХАЛа из Хан-Юниса.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2024

185-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2024

Вывод 98-й дивизии из Газы. Комментарий ЦАХАЛа