Бен-Гвир предупредил Нетаниягу об "утрате мандата"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал заявление по поводу последних событий в ходе войны в Газе.

"Если премьер-министр Биньямин Нетаниягу примет решение закончить войну без широкомасштабной операции в Рафахе с целью достижения победы, у него не будет более мандата оставаться на посту премьер-министра", – заявил Бен-Гвир.

Заявление опубликовано на фоне вывода сил ЦАХАЛа из Хан-Юниса и публикаций о прогрессе на переговорах по сделке, в рамках которой Израиль согласится на прекращение огня.

Это первое заявление представителей правого фланга коалиции после публикаций об отводе сил ЦАХАЛа из Хан-Юниса.