Акт самосожжения в Реховоте: мужчина в тяжелом состоянии

Мужчина совершил акт самосожжения на улице Герцль в Реховоте. Информация о происшествии поступила в диспетчерскую "Маген Давид Адом" округа Аялон в 13:30.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Каплан" в Реховоте в тяжелом состоянии, с ожогами по всему телу.

Причины поступка мужчины устанавливаются.