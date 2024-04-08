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Акт самосожжения в Реховоте: мужчина в тяжелом состоянии

время публикации: 08 апреля 2024 г., 13:54 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 13:54
Акт самосожжения в Реховоте: мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Мужчина совершил акт самосожжения на улице Герцль в Реховоте. Информация о происшествии поступила в диспетчерскую "Маген Давид Адом" округа Аялон в 13:30.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Каплан" в Реховоте в тяжелом состоянии, с ожогами по всему телу.

Причины поступка мужчины устанавливаются.

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