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Израиль

Убийство в арабском населенном пункте Джудейда-Макр

время публикации: 08 апреля 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 20:46
Убийство в арабском населенном пункте Джудейда-Макр
Flash90. Фото: Я.Науми

В арабском населенном пункте Джудейда-Макр (две деревни с населением более 20 тысяч, к востоку от Акко) был смертельно ранен из огнестрельного оружия мужчина.

Парамедики передавали, что раненый доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, но вскоре врачи сообщили, что его состояние пациента резко ухудшилось, и была констатирована его смерть.

На месте преступления находятся крупные силы полиции и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.

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