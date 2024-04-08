Убийство в арабском населенном пункте Джудейда-Макр

В арабском населенном пункте Джудейда-Макр (две деревни с населением более 20 тысяч, к востоку от Акко) был смертельно ранен из огнестрельного оружия мужчина.

Парамедики передавали, что раненый доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, но вскоре врачи сообщили, что его состояние пациента резко ухудшилось, и была констатирована его смерть.

На месте преступления находятся крупные силы полиции и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.