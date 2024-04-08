Убийство в арабском населенном пункте Джудейда-Макр
время публикации: 08 апреля 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 20:46
В арабском населенном пункте Джудейда-Макр (две деревни с населением более 20 тысяч, к востоку от Акко) был смертельно ранен из огнестрельного оружия мужчина.
Парамедики передавали, что раненый доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, но вскоре врачи сообщили, что его состояние пациента резко ухудшилось, и была констатирована его смерть.
На месте преступления находятся крупные силы полиции и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.
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