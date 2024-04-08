Кольца, игрушки, ключи, панамки: выставлены на опознание вещи с фестивалей Nova и Psyduck

Тысячи личных вещей, найденных на месте транс-фестивалей Nova возле Реим и Psyduck между кибуцами Нир-Оз и Нирим, уже были возвращены владельцам или их наследникам: к сожалению, совершенная террористами ХАМАСа резня в "черную субботу" 7 октября унесла жизни 347 участников фестиваля Nova и 17 участников фестиваля Psyduck. Но многие вещи все еще остались неопознанными.

И сейчас, через полгода после "черной субботы", полиция обращается к общественности с просьбой: если вы, ваши родственники или друзья были на этих фестивалях, посмотрите, пожалуйста, в каталоге найденных на фестивальных площадках вещей на фотографии находок: возможно, эти вещи принадлежали вам или вашим близким.

В полиции понимают, как дорого ценится, возможно, последняя память о погибших, и насколько драгоценными могут быть эти предметы для тех, чьи любимые погибли или были захвачены террористами, и для тех, кто выжил в этом кошмаре и хочет сохранить свидетельства. Поэтому был создан специальный веб-сайт itemsreturn.app.police.gov.il.

После терактов на фестивальных площадках Nova и Psyduck были обнаружены около 20 тысяч предметов. В течение последних месяцев сотрудники полиции, волонтеры гражданских организаций и волонтеры организации ЗАКА занимались сортировкой, очисткой, фотографированием и каталогизацией найденных предметов, чтобы вернуть их владельцам или их близким.

Каждой вещи присвоен уникальный номер. Если вы ищете что-то конкретное, вы можете воспользоваться категориями поиска, выбрав выдачу результатов по категориям, видам предметов, цвету, местонахождению (Офаким, Беэри, больница "Барзилай", Реим, Мефласим, Nova, Нир-Оз, Нир-Ам, парковка возле Реим). Или же можно отсматривать вещи по порядку.

Детсадовский маленький фартучек для поделок с фотографией улыбающейся девочки. Разбитые очки. Ключи от машины и от дома – множество, десятки связок ключей. Браслеты, колечки, сережки, бисерные брелоки, часы, термосы и бутылки. Шахматная доска, зонтик, одежда, обувь. Ведерко для песка и лопаточка для песка – принадлежали они одному ребенку или двум разным? Палатки и сумки, кошельки и игрушки, множество игрушек.

Подушки – простые и памятные, с фотографиями и надписями. Коврики для йоги и циновки. Шляпы, панамки, шутовской колпак. Гитара, майки, веера, театральный бинокль. "Сидур" – помятый, с розами на обложке. Книги по йоге. Детское сиденье для машины. Чехлы для мобильных телефонов, флэш-карты – возможно, на них остались чьи-то последние фотографии? Силиконовый радужный браслет с надписью Peace – "Мир". Трость. Фотоаппараты и мобильные телефоны.

Если вы узнали принадлежащую вам или вашим близким вещь, вы можете подать запрос через форму на сайте, нажав кнопку "подать запрос" на странице найденного предмета. Если на эту вещь не будет дополнительных претендентов, она будет передан в отделение полиции и возвращена вам. Значительная часть этих предметов имеет большую эмоциональную ценность, и полиция просит учитывать это и тщательно проверить, действительно ли вам принадлежит предмет, на который вы претендуете.