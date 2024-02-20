Мемориал в лесу Реим, около границы Газы. Фоторепортаж

Фото: Александр Ханин

Рано утром 7 октября 2023 года террористы из сектора Газы, прорвавшие пограничные заграждения, атаковали Израиль. Среди первых жертв террористической атаки были участники фестиваля Nova, проходившего около кибуца Реим.

В то утро террористами были 264 молодых людей, участвовавших в фестивале. Десятки израильтян в Реим были похищены, многие из них до сих пор удерживаются террористами в Газе.

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7 октября началась война "Железных мечей". За время войны в результате террористических атак и в боях с террористами погибли около 1500 человек. Война продолжается пятый месяц.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с октября 2023 по февраль 2024 (обновляется)

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

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Рассказывает фотожурналист Александр Ханин: "7 октября на фестивале Nova произошла страшная трагедия... Несколько недель вычищали парковку кибуца Реим, где проходил фестиваль. Через какое-то время была создана первая инсталляция: на месте, где стоял бар и была основная площадка, воткнули железные пруты, на которых прикрепили напечатанные на листах фотографии погибших. Первый раз я был на этом месте на 4-й день после катастрофы. Второй раз через месяц, через несколько дней после установки инсталляции. Это мой четвертый приезд. Уже нет КПП на дорогах, нет КПП на въезде на парковку. Въехать можно с разных сторон. Само место памяти видно с дороги 232 и по белым листам, по скоплению машин и людей. Приезжают сами, привозят группы. Группы военных, врачей, пожарных, старшеклассников. Группы поддержки из разных стран. Группы памяти. Место потихоньку превращается в мемориал. Не место памяти, а именно мемориал, и количество инсталляций все время добавляется. Никто не может сказать родственникам, что нельзя увековечить память детей тут. Не на могилах, где они похоронены, а на месте трагедии".