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Израиль

ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция расследуют поджог палестинского зала торжеств возле Бидии

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 апреля 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 17:54
ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция расследуют поджог палестинского зала торжеств возле Бидии
Wikipedia.org. Фото: Yaqueen

В соответствии с совместным сообщением Армии обороны Израиля, Общей службы безопасности и полиции, израильские службы безопасности ведут расследование сообщения о том, что несколько израильтян подожгли палестинский зал торжеств возле деревни Бидия, в зоне ответственности бригады "Эфраим". Инцидент произошел в ночь на вторник, 8 апреля.

После получения сообщения военнослужащие ЦАХАЛа и сотрудники служб безопасности прибыли на место происшествия и приступили к расследованию инцидента. Пострадавших в результате пожара нет, причинен существенный материальный ущерб.

В расследовании принимают участие ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция Иудеи и Самарии. В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ решительно осуждает подобные инциденты и будет действовать для поддержания безопасности и порядка в регионе.

Напомним, в ночь на вторник в Бидии, к западу от Ариэля, сгорел свадебный зал. Местные жители заявили, что речь идет о поджоге, совершенном израильтянами.

Израиль
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