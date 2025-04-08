Опубликовано расписание начальника Генштаба 6 и 7 октября 2023 года

Благодаря иску организации "Ацлаха – за справедливое общество" ("Ацлаха – ле кидум хевра огенет") суд пошел на беспрецедентный шаг и обязал ЦАХАЛ предоставить расписание встреч бывшего начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Герци А-Леви накануне "черной субботы" в пятницу 6 октября 2023 года и в субботу 7 октября 2023 года.

Как указывает Mako, истцы требовали публикации документов на основании Закона о прозрачности информации, и предоставленные материалы их все еще не удовлетворяют, поскольку расписание встреч бывшего главы Генштаба представлено лишь частично.

В соответствии с расписанием, в пятницу, 6 октября, накануне праздника Симхат-Тора Герци А-Леви посетил военную базу "Миткан Адам" и провел встречи с командующим маневренными силами и с главой отдела кадров ЦАХАЛа. Его первый телефонный разговор, зарегистрированный в расписании, произошел в 06:34, и собеседником был командующий ВВС ЦАХАЛа.

В субботу, 7 октября, А-Леви начал марафон встреч, переговоров и совещаний в 07:00 – через полчаса после начала массированного ракетного обстрела юга Израиля, за которым последовал прорыв тысяч террористов на израильскую территорию. В связи с ситуацией весь первый день войны был посвящен коротким встречам и оперативным совещаниям: в течение "черной субботы" генерал-лейтенант А-Леви провел примерно сорок встреч и участвовал в двух экстренных заседаниях кабинета министров.

В 07:00 начальник Генштаба провел первичную оценку ситуации, после чего переговорил с командующим Южным военным округом Яроном Финкельманом. Затем, в 07:10, он встретился с командующим ВВС, и все вместе они приняли решение об объявлении военного положения и поднятии по тревоги всех военно-воздушных сил, как на юге Израиля, так и на севере.

До 08:45 А-Леви проводил серию консультаций и переговоров, в том числе вновь общался с командующим Южным военным округом, а в 08:45 он провел первую оценку ситуации с министром обороны Йоавом Галантом и главой правительства Биньямином Нетаниягу. После этого он вновь переговорил с командиром ВВС, и вновь с министром обороны.

В 11:34 он подключился аудиоконференции пресс-секретаря ЦАХАЛа, затем провел беседу с военным секретарем главы правительства. Затем он переговорил с командующим Северным военным округом Ури Гординым, провел дополнительную консультацию с министром обороны, и в 14:00 состоялось первое в расписании заседание кабинета.

В 17:00 прошло совещание по оценке ситуации в Генштабе ЦАХАЛа, примерно через час – оперативный форум. В 22:00 состоялось еще одно заседание кабинета, которое длилось до 01:45. Ночное совещание по оценке ситуации прошло с 01:45 до 02:31.

Организация "Ацлаха" требовала по иску предоставить полную информацию о расписании начальника Генштаба ЦАХАЛа с начала октября 2023 года и до предоставления ЦАХАЛом ответа по иску. В результате после судебных разбирательств и критики со стороны суда была передана частичная информация за три месяца, включая 7 октября. Государство запрашивало отсрочки несколько раз и в итоге в последний день, установленный судом, предоставило частичную информацию за последние три месяца 2023 года, а не до конца марта 2025 года, как требовал иск.

В тексте иска также содержалось требование предоставить информацию о встречах главы Генштаба с журналистами и представителями СМИ, но это сделано не было. Истцы заявили, что не могут принять ответ в предоставленном виде и будут настаивать на получении полных материалов.