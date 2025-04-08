Министр Караи призвал не выполнять решение БАГАЦа

Министр связи Шломо Караи подверг критике временное постановление БАГАЦа по апелляции против увольнения главы ШАБАКа Ронена Бара.

"Правительство обязано соблюдать закон. Правительство должно проявить лояльность по отношению к государству Израиль и к его законам, не к неконституционному решению, принятому без соответствующих полномочий", – заявил Караи.

Напомним, что перед рассмотрением апелляции, Караи был единственным министром, который говорил о возможности не выполнять решение БАГАЦа, если он примет апелляции против увольнения Бара.

Вечером 8 апреля судьи БАГАЦа вынесли временное постановление, согласно которому Ронен Бар останется на своем посту до принятия окончательного решения по петициям, поданным против его увольнения.

В этот период правительство не может объявлять о назначении преемника Ронена Бара или назначить исполняющего обязанности главы ШАБАКа. При этом глава правительства Биньямин Нетаниягу может проводить собеседования с кандидатами на пост главы ШАБАКа.

Юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара и правительству рекомендуется прийти к компромиссу до 20 апреля.

Заседание Высшего суда справедливости, на котором рассматривались петиции против увольнения директора Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, продолжалось почти 11 часов. Председатель суда Ицхак Амит, закрывая обсуждение, предложил Гали Баарав-Миара и правительству "подойти к ситуации творчески" и прийти к соглашению до окончания праздника Песах.

Дело рассматривал состав из трех самых старших судей Верховного суда – председатель Ицхак Амит, судьи Ноам Солберг и Дафна Барак-Эрез.