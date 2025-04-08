БАГАЦ вынес временное постановление: Ронен Бар останется на посту главы ШАБАКа

Судьи БАГАЦа вынесли временное постановление, согласно которому Ронен Бар останется на своем посту до принятия окончательного решения по петициям, поданным против его увольнения.

В этот период правительство не может объявлять о назначении преемника Ронена Бара или назначить исполняющего обязанности главы ШАБАКа. При этом глава правительства Биньямин Нетаниягу может проводить собеседования с кандидатами на пост главы ШАБАКа.

Юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара и правительству рекомендуется прийти к компромиссу до 20 апреля.

Заседание Высшего суда справедливости, на котором рассматривались петиции против увольнения директора Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, продолжалось почти 11 часов. Председатель суда Ицхак Амит, закрывая обсуждение, предложил Гали Баарав-Миара и правительству "подойти к ситуации творчески" и прийти к соглашению до окончания праздника Песах.

Дело рассматривал состав из трех самых старших судей Верховного суда – председатель Ицхак Амит, судьи Ноам Солберг и Дафна Барак-Эрез.

В зале присутствовали многие бывшие руководители ШАБАКа, однако Ронен Бар на слушаниях не появлялся.

В ходе заседания судьи выдвигали несколько компромиссных вариантов. Например, судья Дафна Барак-Эрез предлагала правительству подождать с увольнением Ронена Бара до окончания расследования дела "Катаргейт". По ее словам, с завершением расследования исчезнет конфликт интересов, мешающий увольнению главы ШАБАКа. На это адвокат Цион Амир, представляющий позицию правительства, назвал это решение опасным, поскольку каждый "шабаковец" будет знать: если он хочет навсегда остаться на своей должности, он должен начать расследование. Председатель суда Ицхак Амит прервал рассуждение адвоката, назвав это "теорией заговора".

Еще одно решение, подразумевающее компромисс, озвучил судья Ноам Солберг. Он предложил представителю правительства Циону Амиру обратиться в комиссию по назначениям на высшие государственные должности, известную как комиссия Груниса, с тем, чтобы она одобрила увольнение главы ШАБАКа. Адвокат Цион Амир на это ответил, что этот процесс займет слишком много времени, которого нет из-за текущих проблем в области безопасности. Затем адвокат Цион Амир получил записку от секретаря правительства, в которой говорилось, что предложение Солберга невыполнимо по техническим причинам.

Комиссия Груниса на данный момент не сможет собраться для принятия какого-либо решения. Помимо судьи Верховного суда в отставке Ашера Груниса, в состав комиссии входят директор управления госслужащих и два представителя общественности. Место директора управления госслужащих вакантно, поскольку БАГАЦ не разрешил продлить каденцию Рои Кахлона, занимавшего эту должность в качестве исполняющего обязанности. Одна из представителей общественности в комиссии, Талья Айнхорн, взяла самоотвод от решения вопросов, связанных с главой ШАБАКа, поскольку ее сын Исраэль Айнхорн является одним из фигурантов "Катаргейта".

Вскоре после начала заседания суд был вынужден объявить перерыв из-за выкриков в зале и других помех ведению заседания. Из зала удалили кричавшего на судей Ицхака Бонцеля – отца старшего сержанта Амита Бонцеля, погибшего в Газе 6 декабря 2023 года, а также депутата Кнессета Тали Готлиб.

Позже было объявлено, что заседание будет проходить без присутствия людей в зале, но трансляция в прямом эфире продолжилась.

Правительство настаивает на том, что увольнение главы ШАБАКа является исключительной прерогативой главы кабинета министров, четко прописанной в законе, и что БАГАЦ не имеет права вмешиваться.

Против увольнения Бара были поданы сразу восемь петиций.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара выступает против увольнения, утверждая, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу находится в состоянии конфликта интересов из-за так называемого "Катаргейта", расследованием которого занимается ШАБАК.

В канцелярии главы правительства говорят, что решение об увольнении Бара было принято задолго до "Катаргейта", и что сам "Катаргейт" инициирован из-за намерения уволить главу ШАБАКа.