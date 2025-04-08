Перед Песахом ЦАХАЛ и полиция усиливают меры безопасности. История "пасхального террора"

Армия обороны Израиля усиливает меры безопасности накануне праздника Песах, который в этом году будет отмечаться с вечера субботы, 12 апреля, по 19 апреля включительно. Особое внимание будет уделяться Иудее и Самарии.

Для поддержания порядка будут привлечены значительные силы полиции и погранслужбы – как в Иерусалиме, так и в других городах Израиля. Также будут находиться в состоянии максимальной готовности муниципальные службы безопасности, группы быстрого реагирования, служба скорой помощи "Маген Давид Адом", пожарные службы.

7 апреля начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир посетил границу с Ливаном, где провел совещание по оценке ситуации перед праздником Песах. Он объявил, что во время праздника Песах экскурсии разрешены только в пределах международных границ Израиля и только на территории Израиля – то есть гражданских экскурсий в Сирию, о которых накануне сообщал учебно-краеведческий центр "Мидрешет а-Голан", в этот период не будет.

Как правило, на время праздника Песах ЦАХАЛ блокирует территории в Иудее и Самарии, находящиеся под контролем Палестинской администрацией. Так было и до войны "Железные мечи", начавшейся 7 октября 2023 года после вторжения террористов из Газы на территорию Израиля, так происходит и во время войны (которая длится уже 550 дней).

Напомним, что Песах 2023 года тоже был крайне напряженным периодом: накануне праздника, 4 апреля 2023 года был совершен теракт в Црифине, пострадали несколько военнослужащих, террориста задержали, ХАМАС приветствовал этот теракт; вечером того же дня произошли массовые беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме, около мечети Аль-Акса; в ночь на 5 апреля начались ракетные обстрелы из Газы, ЦАХАЛ нанес ответные удары по объектам ХАМАСа, террористы вновь обстреляли израильскую территорию из Газы, а вечером начались массовые беспорядки в арабских населенных пунктах Израиля; 6 апреля ракетные обстрелы из Газы продолжались, ЦАХАЛ наносил удар по целям в секторе, на Храмовой горе в Иерусалиме, а также во многих арабских населенных пунктах происходили столкновения; вечером 6 апреля территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из Ливана; 7 апреля ЦАХАЛ нанес множество ударов по целям в Газе и Ливане, обстрелы из Газы не прекращались; днем 7 апреля был совершен теракт в восточной Самарии, были убиты три израильтянки; вечером 7 апреля автомобильный теракт со стрельбой в Тель-Авиве – один погибший, семь пострадавших; 8 апреля беспорядки и столкновения продолжались, хотя уровень конфронтации на границе Газы снизился, вечером израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Сирии; в ночь на 9 апреля территория Израиля вновь была обстреляна из Сирии, ЦАХАЛ нанес ответные удары; позже было объявлено об урегулировании. Позже некоторые специалисты в сфере безопасности называли события апреля 2023 года "репетицией" кровавой атаки в "черную субботу" 7 октября.

В прошлом многократно арабские террористы осуществляли нападения именно в период еврейского праздника Песах.

"Пасхальные теракты" в Израиле (2002-2022)

В период "интифады Аль-Аксы" палестинские арабы неоднократно совершали теракты на территории Израиля в период празднования Песаха, несмотря на блокаду территорий.

В результате серии "пасхальных" терактов в 2002 году погибли десятки израильтян. Наиболее кровавым из них был теракт в отеле "Парк" в Нетании. 27 марта 2002 года террорист-смертник вошел в нетанийскую гостиницу "Парк", где на праздничный ужин собрались сотни людей. Он сел на стул в центре зала торжеств и привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли 30 человек, около 150 получили ранения. Организаторы этого теракта позже были задержаны (арест последнего из них был произведен в сентябре 2009 года). Осенью 2011 года организатор теракта в отеле "Парк" Насер Сами Абд ар-Раззак Али ан-Насер "Ятаймэ" (из Туль-Карема), приговоренный к 29 пожизненным срокам, вышел на свободу в рамках "сделки Шалита".

Несколько дней спустя после теракта в отеле "Парк" были совершены еще три теракта-самоубийства. 30 марта прогремели два взрыва – в Иерусалиме (двое погибших) и в Тель-Авиве (один погибший). 31 марта 2002 года в результате взрыва террориста-смертника в хайфском ресторане "Маца" погибли 15 израильтян (весной 2009 года от полученных ранений скончался еще один человек, пострадавший в результате этого теракта).

На исходе Песаха, 24 апреля 2003 года был совершен теракт-самоубийство в Кфар-Сабе (один погибший).

В 2004-2005 годах Песах в Израиле проходил относительно спокойно.

17 апреля 2006 года, в период праздника Песах, несмотря на полную блокаду палестинских территорий, смертник смог проникнуть на территорию Израиля и взорваться в закусочной "Рош а-Ир", в Тель-Авиве. В результате взрыва погибли 9 человек, позже в больницах умерли еще двое пострадавших.

В 2007 году, в период праздника Песах, ШАБАК предотвратил теракт в Тель-Авиве. ХАМАС планировал взорвать в городе заминированный автомобиль, управляемый смертником.

В канун праздника Песах в 2008 году палестинские террористы совершили нападение на КПП "Керем Шалом", на границе сектора Газы. Были ранены 13 военнослужащих. Террористы планировали похищение солдат, но эти планы им не удалось осуществить.

В 2009 году, накануне Песаха, на севере Израиля была арестована группа молодых арабов, планировавших в праздничные дни теракт против евреев.

В 2010-м за несколько дней до праздника Песах в бою с палестинскими террористами на границе сектора Газы в районе Хан-Юниса погибли майор Элираз Перец и сержант Илан Святковский. А за несколько часов до начала праздника в Иерусалиме был предотвращен теракт с применением холодного оружия.

В 2011 году перед Песахом в Нацерете были арестованы члены террористической ячейки "Смерть сионистам". Сообщалось также о задержании семерых жителей Восточного Иерусалима, совершивших нападения на пограничников. Тогда же были опубликованы подробности расследования убийства семьи Фогель в Итамаре, совершенного арабскими террористами накануне праздника Пурим.

14 апреля 2014 года, в день начала празднования Песаха, около Хеврона был обстрелян израильский автомобиль: подполковник полиции Барух Мизрахи был убит, его жена и ребенок получили ранения.

18 апреля 2016 года, накануне праздника Песах, в Иерусалиме террорист-самоубийца взорвал бомбу в автобусе номер 12. 20 израильтян получили ранения.

14 апреля 2017 апреля, в период праздника Песах на площади ЦАХАЛ в Иерусалиме было совершено вооруженное нападение на пассажиров трамвая. Погибла 21-летняя гражданка Великобритании Ханна Бледон, находившаяся в Израиле по обмену студентами. Еще два человека получили легкие травмы. Террориста задержали. Убийцей оказался 57-летний Джамиль Тамими, житель иерусалимского квартала Рас аль-Амуд.

В 2022 году 15 апреля, в период праздника Песах, когда территория ПА была блокирована, в Хайфе арабка ранила ножом религиозного еврея.