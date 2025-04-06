Начальник Генштаба на границе с Ливаном: в Песах экскурсии разрешены только на территории Израиля

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир посетил границу с Ливаном, где провел совещание по оценке ситуации перед праздником Песах. В этой поездке его сопровождали командующий Северным военным округом Ори Гордин, командир 91-й дивизии бригадный генерал Юваль Газ.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что Эяль Замир побеседовал с командирами как регулярных, так и резервистских подразделений, а также ознакомился с оперативным планом, включающим как оборонительные, так и наступательные действия.

"Мы продолжаем кампанию по усилению обороны, проявляя инициативу", – заявил начальник Генштаба. Эяль Замир отметил, что армия будет делать все, чтобы укрепить систему резерва.

Начальник Генштаба также уточнил, что во время праздника Песах экскурсии разрешены только в пределах международных границ Израиля и только на территории Израиля.

Отметим, что 3 апреля учебно-краеведческий центр "Мидрешет а-Голан" объявил о получении от ЦАХАЛа разрешения на проведение гражданских экскурсий на территории Сирии. Сообщалось, что экскурсии в долину ручья Руккад, притока Ярмука, служащего восточной границей Голанских высот, будут проводиться дважды в день в будние дни праздника Песах.