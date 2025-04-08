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Израиль

20-летний строительный рабочий погиб в результате несчастного случая в Кирьят-Гате

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 08 апреля 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 19:51
20-летний строительный рабочий погиб в результате несчастного случая в Кирьят-Гате
Пресс-служба МАДА

На строительном объекте на Шдерот Яалом в Кирьят-Гате произошел несчастный случай: во время работы на подъемной платформе один из рабочих столкнулся с потолком и оказался зажат между потолком и платформой.

После того, как пострадавшего удалось извлечь, фельдшеры и парамедики пытались реанимировать его, но его травмы были слишком тяжелыми. Вскоре медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшего, мужчины около 20 лет.

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