20-летний строительный рабочий погиб в результате несчастного случая в Кирьят-Гате

На строительном объекте на Шдерот Яалом в Кирьят-Гате произошел несчастный случай: во время работы на подъемной платформе один из рабочих столкнулся с потолком и оказался зажат между потолком и платформой.

После того, как пострадавшего удалось извлечь, фельдшеры и парамедики пытались реанимировать его, но его травмы были слишком тяжелыми. Вскоре медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшего, мужчины около 20 лет.