Житель Нетании избил раввина за "не самое щедрое" пожертвование на Песах

Сотрудники полиции Центрального округа арестовали жителя Нетании по подозрению в нападении на раввина: мотивом нападения было желание подозреваемого получить от раввина пожертвование больше, чем раввин мог ему дать.

По данным расследования, житель Нетании в возрасте около 30 лет пришел в дом 76-летнего раввина, чтобы получить пожертвование к празднику. Когда раввин дал ему 150 шекелей, тот потребовал увеличить сумму, но раввин сказал, что не может дать ему больше.

Тогда мужчина начал нападать на раввина, оторвал деревянную доску и начал бить ею пострадавшего с криками "тебя нужно убить". Когда раввин уже лежал на полу, обвиняемый взял бутылку отбеливателя и вылил на голову пострадавшему. Раввин был доставлен в больницу с ушибами и химическим ожогом глаза.

Сотрудники полиции в ходе поисков обнаружили и арестовали подозреваемого. Его арест был продлен, и во вторник прокуратура Центрального округа представила против нападавшего серьезные обвинения. Прокуратура также рекомендует направить обвиняемого на психиатрическое освидетельствование.