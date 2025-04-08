В центре Израиля проходят учения полиции
время публикации: 08 апреля 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 08:28
Утром 8 апреля в округе А-Шарон, в центре Израиля, проходят учения полиции. В зоне проведения учений будет наблюдаться высокая концентрация автомобилей и другой техники правоохранительных органов.
Возможно образование автомобильных пробок.
Полиция просит водителей соблюдать осторожность и подчиняться указаниям полицейских.
Также рекомендовано использовать приложение Waze для поиска альтернативных маршрутов.