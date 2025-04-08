Утром 8 апреля в округе А-Шарон, в центре Израиля, проходят учения полиции. В зоне проведения учений будет наблюдаться высокая концентрация автомобилей и другой техники правоохранительных органов.

Возможно образование автомобильных пробок.

Полиция просит водителей соблюдать осторожность и подчиняться указаниям полицейских.

Также рекомендовано использовать приложение Waze для поиска альтернативных маршрутов.