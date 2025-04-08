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Израиль

Последний день шарава: в Израиле жарко и душно, высокая запыленность воздуха

Погода
время публикации: 08 апреля 2025 г., 06:40 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 06:41
Последний день шарава: в Израиле жарко и душно, высокая запыленность воздуха
Фото NEWSru.co.il

С начала этой недели в Израиле температура была выше среднесезонной, дул пустынный ветер (хамсин). Пик жары (шарава) пришелся на сегодняшний день, 8 апреля. Хотя будет и не так жарко, как прогнозировалось накануне.

Почти во всех районах страны температура днем поднимется выше 30 градусов. Особенно жарко будет в Негеве, Араве и Иорданской долине.

Днем пустынный ветер усилится. Ожидается дымка и высокая запыленность воздуха. Возможны локальные пыльные бури, сообщает метеослужба Израиля.

В ночь на 9 апреля температура в большинстве регионов страны все еще будет выше среднесезонной (для ночного времени). Но с утра среды ожидается значительное понижение температуры до среднесезонного уровня. А в четверг-пятницу температура опустится до уровня ниже среднесезонного. В пятницу-субботу местами ожидаются дожди.

Израиль
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