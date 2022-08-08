Антитеррористическая операция "На заре" в Газе. Предварительные итоги

В ночь на понедельник, 8 августа, были прекращены активные боевые действия в рамках антитеррористической операции "На заре" ("עלות השחר"), которая проводилась в секторе Газы с 5 августа. Целью операции было нанесение максимального ущерба террористической инфраструктуре "Исламского джихада" в Газе.

В первый день операции был уничтожен Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе. ЦАХАЛ поразил десятки целей в секторе Газы.

Во второй день операции был ликвидирован Халид Мансур – командир южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе. Было атаковано более 100 целей в Газе.

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В третий день операции общее число атакованных целей в Газе превысило число 200. ЦАХАЛ атаковал мастерские по производству вооружений, склады, пусковые установки, расчеты ракетчиков, минометчиков и др.

В ходе операции была продемонстрирована высокая эффективность системы ПРО "Железный купол" (до 97% при отражении ракетных ударов по населенным пунктам).

Боевики "Исламского джихада" не смогли нанести серьезный ущерб Израилю, хотя и выпустили по израильской территории около 800 ракет (по оценке ЦАХАЛа, примерно каждая пятая такая ракета падала в секторе Газы). Причем ракетные удары из Газы наносились не только по южным, но и по центральным районам. Однако существенного ущерба эти атаки не причинили. Жертв не было, несколько израильтян получили легкие осколочные ранения, десятки получили легкие травмы по пути в убежища.

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Минздрав Газы заявляет о 44 убитых (в их числе 15 несовершеннолетних и четыре женщины) и примерно 360 раненых в результате действий ЦАХАЛа. В сообщениях из Газы говорилось в основном о жертвах среди мирного населения, хотя и признавалась гибель "генералов" и некоторых командиров боевиков. По данным ЦАХАЛа, большинство убитых и раненых – командиры и боевики "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"). При этом израильскими военными отмечалось, что в ряде случаев, в частности в двух случаях в Джабалии, на севере сектора, люди гибли в результате падения ракет, запущенных "Исламским джихадом", а не ЦАХАЛом. В результате первого такого ошибочного удара террористов погибли четыре ребенка.

Формально соглашение о прекращении огня вступило в силу 7 августа в 23:30. Однако после этого, еще примерно в течение получаса, террористы "Исламского джихада" продолжали обстреливать приграничные районы Израиля. После полуночи сообщений об обстрелах не поступало.

Более точная информация об итогах операции "На заре" будет опубликована позже.

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Очевидно, говорить о ликвидации инфраструктуры террора "Исламского джихада" в секторе Газы по итогам этой операции нельзя. Хотя этой организации и нанесен существенный ущерб. "Бригады Аль-Кудса" сохранили основной ракетный потенциал (6000-7000 ракет, по оценкам израильской военной разведки) и не понесли значительных потерь. Следствием ликвидации двух "генералов" этой группировки будет смена руководства боевиков.

Отметим, что террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), контролирующая сектора Газы с 2007 года, на этот раз не присоединилась к боевым действиям и содействовала достижению соглашения о прекращении огня (так было и в 2019 году, когда ЦАХАЛ проводил операцию "Черный пояс" против "Исламского джихада" в Газе). Напомним, что в мае 2021 года, во время проведения операции "Страж стен", ХАМАС противостоял ЦАХАЛу и осуществил рекордное число обстрелов центральных районов Израиля.

Во время операции "На заре" в Газе ЦАХАЛ, пограничная полиция и спецслужбы продолжали действовать в Иудее и Самарии. Были задержаны десятки активистов "Исламского джихада", в том числе ключевые фигуры, руководившие действиями боевиков.

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