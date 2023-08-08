ШАБАК: пресечена деятельность террористов, которыми руководил активист НФОП из Ливана

Во вторник, 8 августа, общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила о пресечении деятельности террористической группы, которой руководил Алам Кааби – активист "Народного фронта освобождения Палестины", отбывавший тюремный срок и вышедший на свободу в октябре 2011 года в рамках "сделки Шалита".

Некоторым членам этой группы уже предъявлены обвинения.

Алам Кааби по условиям освобождения был выслан в сектор Газы, откуда перебрался в Ливан и наладил контакты с боевиками в Иудее и Самарии.

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Ранее палестинские источники сообщали, что 8 августа, группа израильского спецназа (по всей видимости, "псевдоарабы") проникла на гражданском грузовике с палестинскими номерными знаками в район Ат-Тахта, на окраине Рамаллы, задержала и вывезла подозреваемого.

Пресс-служба ЦАХАЛа уведомляла, что минувшей ночью операции проводились в деревнях Кубар, Абу Дис, Кафр Самуа, Аль-Аза. В ходе некоторых операций произошли столкновения. Среди израильских военных пострадавших нет. В общей сложности в ходе проведенных операций был задержан 21 разыскиваемый (20 из них в Кубаре), заявляет ЦАХАЛ. Конфискованы оружие, боеприпасы и деньги, предназначенные для финансирования террора. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.