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Израиль

ЦАХАЛ: ХАМАС разместил ракетные установки возле основного хранилища топлива Газы

время публикации: 08 августа 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 18:37
ЦАХАЛ: ХАМАС разместил ракетные установки возле основного хранилища топлива Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Филадельфийского коридора, в десятках метрах от главного хранилища топлива в Газе, были обнаружена шахтная ракетная установка.

В сообщении пресс-службы отмечается, что хранилище топлива используется для гражданских нужд в секторе, любое ЧП в хранилище представляло угрозу для жизней десятков тысяч жителей сектора.

В среду, 7 августа, ракетные шахты были уничтожены израильскими военными, хранилище при этом не пострадало.

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