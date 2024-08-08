ЦАХАЛ: ХАМАС разместил ракетные установки возле основного хранилища топлива Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Филадельфийского коридора, в десятках метрах от главного хранилища топлива в Газе, были обнаружена шахтная ракетная установка.

В сообщении пресс-службы отмечается, что хранилище топлива используется для гражданских нужд в секторе, любое ЧП в хранилище представляло угрозу для жизней десятков тысяч жителей сектора.

В среду, 7 августа, ракетные шахты были уничтожены израильскими военными, хранилище при этом не пострадало.