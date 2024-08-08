ЦАХАЛ: ХАМАС разместил ракетные установки возле основного хранилища топлива Газы
время публикации: 08 августа 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 18:37
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Филадельфийского коридора, в десятках метрах от главного хранилища топлива в Газе, были обнаружена шахтная ракетная установка.
В сообщении пресс-службы отмечается, что хранилище топлива используется для гражданских нужд в секторе, любое ЧП в хранилище представляло угрозу для жизней десятков тысяч жителей сектора.
В среду, 7 августа, ракетные шахты были уничтожены израильскими военными, хранилище при этом не пострадало.
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