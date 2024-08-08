x
08 августа 2024
|
последняя новость: 19:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2024
|
08 августа 2024
|
последняя новость: 19:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Приказы от "Анны Елены": закрыто расследование против двоих подозреваемых

время публикации: 08 августа 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 18:24
Приказы от "Анны Елены": закрыто расследование против двоих подозреваемых
Фото NEWSru.co.il

Прокуратура сообщает о решении прекратить расследование против Йонатана Нахумки и Натанэля Бар-Ора, которые подозревались в выполнении заданий от иранской разведки: в ходе следствия не удалось найти свидетельств, что они знали о том, что делают что-то запрещенное, и о том, кто именно отдает задания, которые им поручал 21-летний Элимелех Штерн из Бейт-Шемеша.

Элимелех Штерн, который переписывался в Telegram с пользователем по имени ANNA ELENA, остается единственным подозреваемым по этому делу, сообщает в четверг, 8 августа, Walla. В частности, по заданию "Анны Елены" Штерн отправил отрубленную овечью голову в подарочной упаковке и букет цветов в дом высокопоставленного чиновника израильского Агентства по атомной энергетике.

По данным полиции, один из подозреваемых, ANNA ELENA просила Штерна выполнять различные задания: речь идет о развешивании объявлений в Тель-Авиве, размещении "закладок" с деньгами в различных районах Тель-Авива и Иерусалима, доставке посылок, в том числе отрубленной головы животного и разрезанной куклы с ножом и запиской с угрозами. Эти посылки он должен был оставлять у порога домов израильтян. Кроме того, ему давали задания поджечь лес.

По данным расследования, большинство заданий Штерн согласился выполнить – за исключением убийства и поджога леса. Для развешивания объявлений, доставки посылок и размещения "закладок" он нанял еще двоих израильтян, Йонатана Нахумку и Натанэля Бар-Ора, выполнявших его указания за денежное вознаграждение. Сам Штерн получал за выполнение заданий оплату от пользователя ANNA ELENA в криптовалюте.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2024

Трое граждан Израиля подозреваются в выполнении заданий иранской разведки
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 01 августа 2024

Состоялось слушание по делу хасида, обвиняемого в работе на иранскую разведку
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 мая 2024

"Мосад": курдские преступные группировки завербованы Ираном для нападений на израильтян в Европе
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 09 августа 2023

Суд оправдал пять израильтян, которых обвиняли в шпионаже в пользу Ирана