Приказы от "Анны Елены": закрыто расследование против двоих подозреваемых

Прокуратура сообщает о решении прекратить расследование против Йонатана Нахумки и Натанэля Бар-Ора, которые подозревались в выполнении заданий от иранской разведки: в ходе следствия не удалось найти свидетельств, что они знали о том, что делают что-то запрещенное, и о том, кто именно отдает задания, которые им поручал 21-летний Элимелех Штерн из Бейт-Шемеша.

Элимелех Штерн, который переписывался в Telegram с пользователем по имени ANNA ELENA, остается единственным подозреваемым по этому делу, сообщает в четверг, 8 августа, Walla. В частности, по заданию "Анны Елены" Штерн отправил отрубленную овечью голову в подарочной упаковке и букет цветов в дом высокопоставленного чиновника израильского Агентства по атомной энергетике.

По данным полиции, один из подозреваемых, ANNA ELENA просила Штерна выполнять различные задания: речь идет о развешивании объявлений в Тель-Авиве, размещении "закладок" с деньгами в различных районах Тель-Авива и Иерусалима, доставке посылок, в том числе отрубленной головы животного и разрезанной куклы с ножом и запиской с угрозами. Эти посылки он должен был оставлять у порога домов израильтян. Кроме того, ему давали задания поджечь лес.

По данным расследования, большинство заданий Штерн согласился выполнить – за исключением убийства и поджога леса. Для развешивания объявлений, доставки посылок и размещения "закладок" он нанял еще двоих израильтян, Йонатана Нахумку и Натанэля Бар-Ора, выполнявших его указания за денежное вознаграждение. Сам Штерн получал за выполнение заданий оплату от пользователя ANNA ELENA в криптовалюте.