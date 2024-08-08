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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки израильскими ВВС были атакованы десятки целей в секторе Газы. Видео

время публикации: 08 августа 2024 г., 10:34 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 10:47
ЦАХАЛ: за сутки израильскими ВВС были атакованы десятки целей в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора, при этом наносятся удары по целям и на севере сектора.

Силы 252-й дивизии действуют в центре сектора Газы. За сутки бойцами 16-й, 10-й и 454-й бригад был атакован ряд целей, в частности уничтожен наблюдательный пункт террористов.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха. За сутки бойцами бригад "Нахаль" и "Гивати" были уничтожены несколько групп боевиков, разрушена террористическая инфраструктура в районе Таль ас-Султан.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе Газы.

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