Микаил Самара, прилетевший в Израиль на несколько дней, был тяжело ранен осколком ракеты-перехватчика

Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате разрыва промахнувшейся мимо цели ракеты-перехватчика в понедельник, 6 августа, – житель деревни Кафр-Ясиф Микаил Самара.

Как сообщает портал ynet, Микаил живет и учится за границей, и в Израиль приехал на несколько дней, чтобы навестить родных. На данный момент он госпитализирован в критическом состоянии в больнице Западной Галилеи в Нагарии.

В общей сложности при отражении воздушной атаки на севере Израиля были ранены семь человек; мужчина примерно 40 лет, находившийся за рулем автомобиля – он получил осколочное ранение в голову и находится в критическом состоянии, его машина врезалась в заграждение; женщина примерно 30 лет получила осколочные ранения ноги от легких до средней тяжести, еще пять человек получили легкие ранения. Все раненые, кроме Микаила, уже выписаны из больницы.